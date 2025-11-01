Иран приступил к разработке нефтяного месторождения Яран

БАКУ /Trend/ - Работы по разработке месторождения Яран (Меджнун в Ираке), совместного ирано-иракского нефтяного месторождения, начались с бурения первой скважины.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на нефтяную инжиниринговую и девелоперскую компанию Ирана.

Согласно информации, бурение, начатое 23 сентября с использованием буровой установки Pedex 201, достигло глубины 1 350 метров. Ожидается, что конечная глубина скважины составит 4 030 метров.

Целью операции является добыча нефти из пласта месторождения, а бурение первой скважины имеет особое значение в процессе его разработки.

Следует отметить, что месторождение Яран в Иране состоит из двух частей: Северного Ярана и Южного Ярана. Сообщается, что запасы месторождения Яран в Иране составляют около 2 миллиардов баррелей сырой нефти. Отмечается возможность добычи около 100 миллионов баррелей. В настоящее время на этом месторождении ежедневно добывается 40 тысяч баррелей нефти. Иран планирует добыть на этом месторождении в общей сложности 39,5 миллиона баррелей сырой нефти в течение 10 лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!