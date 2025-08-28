Узбекистан и компания CalCity подписали меморандум о взаимопонимании по новым проектам

ТАШКЕНТ /Trend/ - 26 августа в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана прошла встреча заместителя министра Акрама Алиева с директором компании CalCity Industrial Park С. Кюркчу, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, во время переговоров представители компании представили инвестиционные планы, охватывающие проекты по выращиванию и переработке волокнистых культур, производству целлюлозы, огнестойких строительных блоков и текстильной продукции. Отдельный акцент был сделан на инициативе переработки хлопковой и зерновой соломы для получения целлюлозы, которая рассматривается как перспективное направление для промышленного применения.

Стороны подчеркнули экономическую и социальную значимость предлагаемых проектов и подписали Меморандум о взаимопонимании, который станет основой для их ускоренной реализации.

По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем углублении сотрудничества и проработке новых перспективных направлений взаимодействия.