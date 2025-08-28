Назван объем импорта продукции в Иран из России в марте-июле

БАКУ /Trend/ - За четыре месяца текущего иранского года (21 марта-22 июля 2025 г.) объем импорта продукции в Иран из России вырос в стоимостном выражении на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 июля 2024 г.), а в весовом - на 10,4 процента.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за четыре месяца Иран импортировал из России около 451 миллиона долларов продукции общим весом 896 тысяч тонн.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем импорта продукции в Иран из России составил 381 миллион долларов общей массой 812 тысяч тонн.

Иран импортировал из России в основном нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственную продукцию, стеклянную тару, промышленную продукцию и др.

По статистике, за четыре месяца ненефтяной товарооборот Ирана с Россией составил 2 миллиона тонн на сумму около 878 миллиона долларов. Товарооборот вырос на 22 процента в стоимостном выражении и на 15,5 процента в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что по данным статистики Таможенной администрации Ирана, за четыре месяца текущего иранского года в страну было импортировано продукции на сумму 17,6 миллиарда долларов США при объеме 12,2 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет снижение на 14,2 процента в стоимостном выражении и на 3,23 процента по весу.

Отметим, что в Иране при импорте продукции основное внимание уделяется ввозу необходимых товаров для нужд страны, при этом на импорт продукции, производимой внутри страны, накладываются определённые ограничения.