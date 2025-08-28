Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light по базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,31 доллара США, или на 0,45%, составив 69,61 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,34 доллара, или на 0,50%, достигнув 68,10 доллара.

Цена нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,1 доллара, или на 0,18%, составив 55,91 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,17 доллара, или на 0,25%, составив 67,27 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.