Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)

Общество Материалы 27 августа 2025 21:50 (UTC +04:00)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 26 августа в центре отдыха «Бильгя» Службы Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана состоялась традиционная встреча с участниками Отечественной войны.

Как сообщили в среду Trend в СГБ Азербайджана, в рамках встречи участники Отечественной войны были подробно ознакомлены с условиями, созданными в центре.

"Затем состоялось мероприятие, включавшее официальную и художественную части. Сначала минутой молчания была почтена память наших шехидов, героически погибших за суверенитет и независимость Азербайджанской Республики, а затем прозвучал Государственный Гимн.

Выступавшие на мероприятии подробно рассказали о славной Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне благодаря руководству и решительному полководчеству главы нашего государства, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству и решимости непобедимой Азербайджанской Армии.

Подчеркнув, что в 2025 году будет отмечаться 5-я годовщина исторической победы в Войне за правду, выступавшие заявили, что судьбоносная миссия, начавшаяся с Отечественной войны и завершившаяся восстановлением государственного суверенитета в сентябре 2023 года, вызывает безграничное чувство гордости и чести у каждого патриотически настроенного азербайджанца.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, на тему патриотизма",- отмечается в сообщении ведомства.

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости