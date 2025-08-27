В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 августа в центре отдыха «Бильгя» Службы Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана состоялась традиционная встреча с участниками Отечественной войны.

Как сообщили в среду Trend в СГБ Азербайджана, в рамках встречи участники Отечественной войны были подробно ознакомлены с условиями, созданными в центре.

"Затем состоялось мероприятие, включавшее официальную и художественную части. Сначала минутой молчания была почтена память наших шехидов, героически погибших за суверенитет и независимость Азербайджанской Республики, а затем прозвучал Государственный Гимн.

Выступавшие на мероприятии подробно рассказали о славной Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне благодаря руководству и решительному полководчеству главы нашего государства, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству и решимости непобедимой Азербайджанской Армии.

Подчеркнув, что в 2025 году будет отмечаться 5-я годовщина исторической победы в Войне за правду, выступавшие заявили, что судьбоносная миссия, начавшаяся с Отечественной войны и завершившаяся восстановлением государственного суверенитета в сентябре 2023 года, вызывает безграничное чувство гордости и чести у каждого патриотически настроенного азербайджанца.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, на тему патриотизма",- отмечается в сообщении ведомства.