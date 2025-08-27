В Азербайджане будет подготовлено около 100 гидов, владеющих китайским языком

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время будет подготовлено около 100 профессиональных гидов, владеющих китайским языком.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры со студентами и выпускниками факультетов китайского языка, действующих в стране.

"Мы будем привлекать их к специальной программе обучения. Кроме того, будут организованы курсы китайского языка, на которых будет обеспечена профессиональная подготовка гидов.

Уже началась разработка программы обучения. В рамках программы гидов обучат практическим знаниям об особенностях поведения, ожиданиях и стандартах обслуживания китайских туристов. Участникам, успешно завершившим курс, будет вручен официальный сертификат", - сказал он.

