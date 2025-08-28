AZSTAND получил международную аккредитацию Центра аккредитации Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Орган по сертификации систем менеджмента Закрытого акционерного общества «Институт стандартизации Азербайджана» (AZSTAND), находящегося в ведении Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики, был аккредитован на международном уровне Центром аккредитации Узбекистана (O‘ZАKK).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZSTAND.

"На основании положительных результатов аудита, проведённого O‘ZАKK с целью оценки соответствия, область аккредитации AZSTAND была расширена в соответствии со стандартом ISO/IEC 17021-1:2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, предоставляющим услуги по аудиту и сертификации систем менеджмента. Часть 1: Требования».

Таким образом, у Института стандартизации Азербайджана расширены полномочия по сертификации в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования» и ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования для всех организаций, участвующих в пищевой цепочке».

Орган по сертификации систем менеджмента AZSTAND, расширив область аккредитации, получил возможность предоставлять услуги по сертификации в нефтяной, химической и пищевой отраслях в соответствии с международными стандартами. Это способствует укреплению конкурентоспособности предприятий в указанных сферах и вносит вклад в увеличение экспортного потенциала.

Примечание: Центр аккредитации Узбекистана является уполномоченным органом Республики Узбекистан по аккредитации органов по оценке соответствия. С 2020 года O‘ZАKK признан членом Международного форума по аккредитации (IAF), и данный статус обеспечивает международное признание решений Центра об аккредитации",- отмечается в информации AZSTAND.

