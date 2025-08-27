Президент: Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану

БАКУ/ Trend/ - Наши межгосударственные отношения с Ираном – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

«Для нас все ясно. Позиция Президента (Ирана - ред.) абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану», - отметил глава государства.