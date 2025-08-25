Зангезурский коридор - проект примирения между Турцией, Арменией и Азербайджаном - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор - это своего рода проект примирения между Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления после заседания Кабинета министров.

По его словам, в результате реализации проекта Зангезурского коридора экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией выйдет на новый этап.

Эрдоган отметил, что 224-километровая железнодорожная линия, фундамент которой был заложен 22 августа, является предметом гордости для Турции. Пропуская способность по этому коридору составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год.