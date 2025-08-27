Представители СМИ Азербайджана посетили Генеральный штаб НАТО

БАКУ /Trend/ - Группа представителей СМИ Азербайджана посетила Генеральный штаб НАТО.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице Постоянного представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.

"Визит в этом году имеет особенно символический характер, поскольку отмечается 150-летие Азербайджанской национальной прессы, и мы выражаем благодарность НАТО и его Управлению общественной дипломатии за организацию и поддержку этого визита",- говорится в публикации.

Отметим, что в составе группы также была руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.

