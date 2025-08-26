Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Китай

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Китайскую Народную Республику с 30 августа по 3 сентября, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Согласно информации, визит состоится по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

Сообщается, что в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, где будут рассмотрены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнёрства.

Отмечается, что с 31 августа по 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании «ШОС плюс» в Тяньцзине. 2 сентября в Пекине Касым-Жомарт Токаев выступит на заседании Делового совета «Казахстан – КНР» и проведёт встречи с руководителями ведущих китайских компаний.

3 сентября Токаев в качестве почётного гостя примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы во Второй мировой войне.