МЭА прогнозирует стабильные поставки нефти на фоне повышения добычи ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Мировое предложение нефти в июле осталось стабильным на уровне 105,6 млн баррелей в сутки. Снижение добычи странами ОПЕК+ было компенсировано ростом производства у стран, не входящих в картель, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем отчете по рынку нефти, передает Trend.

По данным МЭА, добыча ОПЕК+ в июле снизилась на 230 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет сокращения в Саудовской Аравии на 280 тысяч баррелей. Часть этого снижения была компенсирована ростом добычи в Иране и ОАЭ — на 70 тысяч и 50 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Производители, не входящие в ОПЕК+, увеличили добычу на аналогичный объем — примерно 230 тысяч баррелей в сутки. Лидером роста стала Канада, где восстановилась добыча тяжелой нефти после плановых ремонтных работ в начале года.

Стабильность поставок в июле также связана с решением ОПЕК+ увеличить добычу. 3 августа Группа восьми стран картеля, включающая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, объявила о намерении повысить коллективную добычу на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре. Это позволит полностью отменить добровольное сокращение на 2,2 миллиона баррелей в сутки, введенное в конце 2023 года.

Сентябрьское увеличение квоты также включает рост добычи ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, что отражает расширение производственных мощностей страны. В итоге ожидается, что общие поставки альянса достигнут 43,3 миллиона баррелей в сутки, при этом большая часть прироста придется на Саудовскую Аравию.

МЭА прогнозирует, что в 2025 году мировая добыча нефти вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, главным образом за счет стран, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Канада, Бразилия и Гайана. Рост производства продолжится и в 2026 году, увеличившись еще на 1,9 миллиона баррелей в сутки и достигнув 107,4 миллиона баррелей в сутки.