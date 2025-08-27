The Jerusalem Post написал о встрече в Вашингтоне и Зангезурском коридоре

БАКУ /Trend/ - Известный и авторитетный израильский журнал The Jerusalem Post опубликовал статью под названием «Соглашение между Арменией и Азербайджаном и роль Зангезурского коридора в региональном мире».

Как сообщает в среду Trend, автором статьи является известный израильский эксперт по арабскому миру и Ирану, бывший полковник-лейтенант корпуса разведки Армии обороны Израиля, профессор востоковедения Университета Бар-Илан и директор Центра ближневосточных и исламских исследований Университета, исследователь Центра стратегических исследований Бегина-Садата Мордехай Кедар.

В статье доводится до внимания, что благодаря программе TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») Соединенные Штаты получили 99-летнее право на разработку особого транспортного коридора, способного изменить геополитический баланс в регионе.

TRIPP охватывает 32-43-километровый участок Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном. TRIPP, который будет включать мультимодальную инфраструктуру, в том числе железнодорожные линии, нефте- и газопроводы, оптоволоконные кабели и дороги, обеспечивает своего рода стратегическую поддержку Южного Кавказа, уравновешивая влияние России и Ирана.

В статье также отмечается, что роспуск Минской группы ОБСЕ подчеркивает новую роль США в посредничестве и инфраструктурной политике, а американские дипломаты рассматривают соглашение как фактор региональной стабильности и катализатор экономического роста.

Доводится до внимания, что Иран выступил против проекта, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, связанные с потенциальным присутствием США или НАТО вблизи его границ, а также отмечен ряд других важных моментов.

Подробнее со статьей можно ознакомиться по ссылке.

