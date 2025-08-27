Азербайджан и Россия продолжают взаимодействие по разным каналам - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Россия - важная для Азербайджана соседняя страна, партнер.
Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.
"Недавно в Астрахани состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.
Также состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. То есть на ежедневной основе эти контакты поддерживаются по разным каналам",- добавил он.
