Азербайджан и Россия продолжают взаимодействие по разным каналам - Ялчин Рафиев

Политика Материалы 27 августа 2025 16:41 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Россия - важная для Азербайджана соседняя страна, партнер.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.

"Недавно в Астрахани состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Также состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. То есть на ежедневной основе эти контакты поддерживаются по разным каналам",- добавил он.

