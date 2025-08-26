В Азербайджане разрабатывается робот-репетитор на основе ИИ

БАКУ /Trend/ - Одним из важнейших проектов, над которым сейчас работают в Институте систем управления, является разработка системы "робот-репетитор" на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам генеральный директор Института систем управления министерства науки и образования Азербайджана, академик Али Аббасов.

Он отметил, что система будет обладать пониманием и возможностью отвечать на азербайджанском языке.

"Цель заключается в том, чтобы предоставить абитуриентам, не имеющим возможности заниматься с репетиторами, доступную и качественную образовательную поддержку. С помощью системы учащиеся смогут интерактивно изучать такие предметы, как история, география и математика, с виртуальными преподавателями",- сказал он.

По словам А.Аббасова, основной необходимостью для реализации проекта является доступ к базам данных.

"Если это будет обеспечено, система может быть готова к использованию через семь-восемь месяцев; в рамках проекта ведутся переговоры о сотрудничестве с Государственным экзаменационным центром, и эта система может стать важной вехой в применении искусственного интеллекта в образовании в Азербайджане",- также отметил он.

Гендиректор подчеркнул, что в последнее время в Институте систем управления проводится ряд значимых исследований в области искусственного интеллекта.

"Исследования в основном сосредоточены в трех областях: интеллектуальное принятие решений, распознавание образов и языковые технологии.

Исследователи института создали первую модель языка на азербайджанском; хотя она не сопоставима с крупными глобальными языковыми моделями, она оптимизирована именно для азербайджанского языка и ориентирована на решение задач на этом языке, включая использование в качестве виртуальных ассистентов для колл-центров",- добавил А.Аббасов.

