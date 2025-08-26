Приглашение в оазис на побережье Каспия - Баку - удивительное приключение для каждого из вас (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 5 по 7 сентября в Баку состоится одно из самых ожидаемых танцевальных событий года - Всемирный чемпионат WADF (World Artistic Dance Federation) по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубок мира по всем стилям WADF, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент – Ольга Краснянская).

В преддверии этого знаменательного события многократный чемпион мира и международных соревнований, руководитель секретариата AzDC Эльдар Джафаров обратился к мировой общественности, пригласив всех в Баку и рассказав о месте проведения соревнований - Baku Marriott Hotel Boulevard.

"Это земля огня, земля танцующих душ, земля наших желаний. Вам обязательно надо посетить это прекрасное место Азербайджана. Это оазис, где танец воплотит все ваши желания. Это определенно будет удивительное приключение для каждого из вас. Вы будет наслаждаться пейзажем Баку и Каспийского моря", - отметил Э.Джафаров.

В рамках соревнований будут представлены все дисциплины - от бальных и латинских танцев до театрального и артистического танца, народных танцев, стрит-дэнса, хип-хопа и многих другие.

Отметим, что WADF - одна из ведущих международных танцевальных организаций, ориентированная на развитие артистического танца, свободу самовыражения и инновационный подход к соревновательным программам. Федерация объединяет танцоров со всего мира и предоставляет уникальную платформу для творчества, соревнований и культурного обмена.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

