Президент Ильхам Алиев: Наш план – обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев

27 августа 2025
Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Сейчас мы тратим больше денег на жилищное строительство.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

"Теперь это видно - здания как будто появляются из ниоткуда. Наш план – обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев, и этот процесс уже начался. Как я уже сказал, более 50 тыс. человек уже живут на своих исконных землях", - отметил глава государства.

