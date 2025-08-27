Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения стало одним из продуктивных этапов внешней политики - замминистра

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения стало одним из самых продуктивных и значимых этапов внешнеполитической деятельности страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.

Заместитель министра сказал, что период председательства позволил внести значительный вклад в усиление роли Азербайджана на международной арене в Движении неприсоединения и продвижение его принципов.

"Несмотря на окончание официального срока председательства, Азербайджан продолжает активно участвовать в деятельности организации в составе представительства "Тройка".

Для нашей страны это был поистине уникальный и незабываемый опыт. Даже сегодня, когда мы находимся в "Тройке", мы искренне рады поддержать инициативы, выдвинутые в период председательства, и продвигать идеи, которые находят широкий отклик среди государств-участников",- добавил Я.Рафиев.

