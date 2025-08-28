Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Турецкая авиакомпания запускает рейсы между Тбилиси и Анкарой

Грузия Материалы 28 августа 2025 07:18 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - С конца сентября турецкая авиакомпания Ajet Airlines начнёт выполнять регулярные рейсы между Тбилиси и Анкарой, передает Trend.

По информации министерства экономики, а также согласно заявке, одобренной Агентством гражданской авиации Грузии, полеты между столицами Грузии и Турции будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ajet Airlines является дочерней компанией Turkish Airlines. Агентство гражданской авиации уже выдало перевозчику разрешение на осуществление рейсов по новому маршруту.

Напомним, вопрос об открытии прямого авиасообщения между столицами Грузии и Турции поднимался в июле на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили с председателем совета директоров и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахметом Болатом.

