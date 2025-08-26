Обнародован объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией в январе-июле

БАКУ/Trend/ - В январе–июле этого года объём торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 886,3 млн долларов США.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 335,7 миллиона долларов США или на 54,3% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

В отчётный период торговля с Великобританией составила 3,07% от общего объёма торгового оборота Азербайджана. При этом Великобритания заняла 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан ведёт наибольший объём торговых операций.

В январе–июле 2025 года экспорт продукции из Азербайджана в Великобританию составил 215,9 миллиона долларов США, что на 182,9 миллиона долларов США или на 45,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, в январе–июле 2025 года импорт из Великобритании в Азербайджан составил 670,4 миллиона долларов США, что на 518,4 миллиона долларов США или в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе–июле 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с иностранными странами на сумму 28,8 миллиарда долларов США, что на 7,25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Доля экспорта составила 15,2 миллиарда долларов США, а импорта — 13,6 миллиарда долларов США. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, а импорт увеличился на 26,1%.

В итоге внешний торговый баланс показал положительное сальдо в размере 1,6 млрд долларов США, что в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.