Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Германией в январе-июле

БАКУ /Trend/ - В январе–июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 888,6 миллиона долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 40,4 миллиона долларов США или на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Германией составили 3,8% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Германия заняла 5-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

В январе–июле текущего года экспорт из Азербайджана в Германию составил 376,3 миллиона долларов. Это на 5,1 миллиона долларов США или на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Германии в Азербайджан в январе–июле 2025 года составил 512,3 миллиона долларов, что на 45,5 миллиона долларов США или на 9,7% больше в годовом выражении.

Отметим, что в январе–июле 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года. На экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов, а на импорт — 13,6 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, тогда как импорт вырос на 26,1%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.