Как Бакинский метрополитен готовится к наплыву пассажиров перед началом учебного года?

БАКУ /Trend/ - До окончания летних каникул остались считанные дни. Окончание каникул означает также возвращение студентов, живущих в регионах, в город и увеличение пассажиропотока. Большинство высших учебных заведений расположено в столице, что ежегодно приводит к приезду десятков тысяч новых студентов. Прибытие десятков тысяч студентов в Баку вызывает столпотворение в метро, как и в других видах общественного транспорта.

Но готов ли Бакинский метрополитен к новому учебному году?

В ответ на запрос Trend в Бакинском метрополитене сообщили, что в связи с началом нового учебного сезона в метрополитене в плановом порядке продолжаются подготовительные работы.

"Согласно информации, предоставленной общественности в мае этого года, в Бакинском метрополитене впервые с 2009 года удалось сократить интервалы между поездами. Эти шаги дали положительный результат с точки зрения частичной разгрузки и повышения удовлетворённости пассажиров. В настоящее время работы по адаптации графика движения поездов к осенне-зимнему сезону находятся на завершающей стадии.

Кроме того, в новом сезоне уделяется внимание сбору и обработке информации о режиме работы различных учреждений, предприятий и организаций, а также возможным изменениям в планах мобильности столицы и работе других видов общественного транспорта", - отмечается в сообщении Бакинского метрополитена.

Было подчеркнуто, что с началом осеннего сезона будут проведены подготовительные мероприятия для технической и кадровой подготовки инфраструктуры метрополитена.

"Наряду с поездами, регулярно контролируется режим работы эскалаторов, вентиляторов, оборудования и систем обслуживания пассажиров, и в этих направлениях планомерно продолжаются работы и мониторинг.

С учётом требований и особенностей осеннего сезона, в том числе нового учебного года, будет своевременно завершена подготовка и инструктаж персонала, который непосредственно взаимодействует с пассажирами, по вопросам инфраструктуры и правил пользования метрополитеном, навигации и других аспектов", - говорится в сообщении Бакинского метрополитена.

