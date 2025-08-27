Сократился объем импорта природного газа из Туркменистана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года из Туркменистана в Азербайджан было импортировано 187 миллионов кубометров природного газа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, расходы на закупку такого объема газа составили 28 миллионов долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 17,4 миллиона долларов США или на 38,2 процента в денежном выражении и на 116 миллионов кубометров или на 38,3 процента по объему.

Отметим, что в январе–июне этого года в Азербайджан из-за рубежа было импортировано природного газа на сумму 32 миллиона долларов США и объемом 208,2 миллиона кубометров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет снижение на 94,8 миллиона кубометров или 31,3 процента по объему и на 13,5 миллиона долларов США или 29,6 процента в денежном выражении.