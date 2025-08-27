Завершилась дипломатическая миссия посла Франции в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с послом Французской республики в стране Анн Буайон по случаю завершения ее дипломатической миссии.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и Францией, а также региональные и международные вопросы.

"Джейхун Байрамов отметил, что посол Анн Буайон работала в Азербайджане в исторический и важный для страны период. Он пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Была подчеркнута важность сохранению открытых каналов диалога, несмотря на существующие трудности и вызовы в отношениях между Азербайджаном и Францией.

Джейхун Байрамов также проинформировал о шагах, предпринятых в направлении продвижения региональной мирной повестки дня, в том числе о результатах и деталях исторической встречи в Вашингтоне.

Было отмечено, что Азербайджан всегда выступал за мир, и встреча в Вашингтоне стала тому подтверждением.

Было подчеркнуто значение парафирования текста «Соглашения между Республикой Азербайджан и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений», а также направления совместного обращения по закрытию остаточных структур Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним органов в рамка встречи в Вашингтоне.

Посол Анн Буайон выразила благодарность за поддержку и сотрудничество, оказанные в период ее дипломатической деятельности в стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.

