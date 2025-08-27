Rystad Energy ожидает ограниченный рост нефтедобычи на фоне роста затрат и сокращения разведки

БАКУ /Trend/ - Последние исследования компании Rystad Energy показывают, что мировые разведанные и извлекаемые запасы нефти за прошедший год увеличились на 5 миллиардов баррелей, несмотря на то что в 2024 году глобальная добыча составила около 30 миллиардов баррелей, сообщает Trend.

Прирост в основном обеспечен за счет уточненных оценок на аргентинском месторождении Вака-Муэрта и в пермском бассейне Делавэр в США.

Общие извлекаемые запасы нефти, включая прогнозы по еще не открытым месторождениям, остаются на уровне примерно 1,5 триллиона баррелей. При этом в компании отмечают, что сокращение геологоразведочных работ на новых территориях и рост стоимости добычи на шельфе за последние десять лет привели к снижению оценок будущих ресурсов на 456 миллиардов баррелей.

По прогнозу Rystad Energy, в ближайшие пять лет новые традиционные проекты смогут компенсировать менее 30% потребляемых объемов нефти, а геологоразведка обеспечит лишь около 10%. С 1900 года в мире было добыто примерно 1 572 миллиарда баррелей нефти, и нынешних доказанных запасов хватит лишь на 14 лет добычи в нынешних объемах.

"Полноценное освоение этих ресурсов потребует устойчиво высоких цен на нефть и новых технологий для снижения издержек", - заявил главный аналитик Rystad Energy Пер Магнус Нисвин. По его словам, ограниченность капитала и рост сервисных затрат будут сдерживать инвестиции, что осложнит конкурентоспособность нефти по сравнению с более дешевыми и экологичными источниками энергии.

Согласно расчетам компании, будущие выбросы CO₂ от использования ископаемого топлива составят около 2000 гигатонн, что значительно ниже среднего сценария Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В Rystad считают, что наиболее высокие сценарии роста спроса и выбросов вряд ли реализуются.

В то же время заместитель руководителя аналитического отдела Rystad Energy Артем Абрамов отметил, что если после 2030 года спрос не начнет снижаться, миру может потребоваться новый "нефтяной суперцикл". Для этого, по его словам, придется возобновить масштабную разведку на новых территориях, внедрить более эффективные методы добычи и расширить разработку сланцевых месторождений.