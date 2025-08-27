Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Уганды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 августа состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные и другие аспекты отношений между Азербайджаном и Угандой, а также вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения, Африканского союза и региональные вопросы.

"Стороны, передавшие взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Угандой, с удовлетворением отметили наличие широких перспектив для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Была отмечена важность сотрудничества при реализации инициатив, выдвинутых в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, включая создание Молодежной организации Движения, а также подчеркнута значимость продолжения активного взаимодействия в период председательства в Движении Уганды.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал другую сторону об инициативах и планах страны по развитию и расширению использования альтернативных источников энергии, отметив, что сфера возобновляемых источников энергии является одним из потенциальных направлений развития сотрудничества.

Было подчеркнуто, что успешное внедрение азербайджанской модели «ASAN Xidmət» в Уганде является свидетельством полезности обмена опытом между двумя странами в сфере предоставления государственных услуг.

Джейхун Байрамов также проинформировал о результатах встречи в Вашингтоне, состоявшейся 8 августа 2025 года, отметив, что в рамках этой исторической встречи был парафирован текст «Соглашения между Республикой Азербайджан и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений», а также направлено совместное обращение по закрытию остаточных структур ОБСЕ Минской группы и связанных с ней органов.

Государственный министр Джон Мулимба передал свои поздравления по случаю достижения исторических соглашений в рамках встречи в Вашингтоне в процессе азербайджано-армянского мирного урегулирования и выразил надежду на успешное завершение этого процесса.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день состоялись политические консультации между Азербайджанской Республикой и Республикой Уганда. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Ялчин Рафиев, а со стороны Уганды - государственный министр иностранных дел Джон Мулимба", - отмечается в сообщении.

