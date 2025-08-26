Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 августа

Экономика Материалы 26 августа 2025 09:14 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 августа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9774 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1061 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9774
AUD 1,1015
BYN 0,5686
BGN 1,014
AED 0,4628
KRW 0,122
CZK 0,0805
CNY 0,2376
DKK 0,2649
GEL 0,6304
HKD 0,2177
INR 0,0194
GBP 2,2874
IRR 0,0298
SEK 0,1775
CHF 2,1104
ILS 0,5029
CAD 1,227
KWD 5,5631
KZT 0,3175
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,4976
MDL 0,1022
NOK 0,1679
UZS 0,0137
PKR 0,5997
PLN 0,4642
RON 0,3913
RUB 2,1061
RSD 0,0169
SGD 1,323
SAR 0,4531
xdr 2,3285
TRY 0,0414
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1502
NZD 0,9929
