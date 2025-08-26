Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 августа.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9774 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1061 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9774
|AUD
|1,1015
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,014
|AED
|0,4628
|KRW
|0,122
|CZK
|0,0805
|CNY
|0,2376
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6304
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2874
|IRR
|0,0298
|SEK
|0,1775
|CHF
|2,1104
|ILS
|0,5029
|CAD
|1,227
|KWD
|5,5631
|KZT
|0,3175
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,4976
|MDL
|0,1022
|NOK
|0,1679
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,5997
|PLN
|0,4642
|RON
|0,3913
|RUB
|2,1061
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,323
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3285
|TRY
|0,0414
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1502
|NZD
|0,9929