Будут захоронены останки еще 3 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Будут захоронены останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.
Об этом в четверг сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Trend.
|№
|Фамилия, Имя. Отчество
|Статус
|Место и время захоронения
|Фото
|1.
|Гаджиев Ризван Гара оглу
|военный
|
29 августа 2025
|2.
|Алиев Сумбат Нудрет оглу
|военный
|29 августа 2025
14:00
Кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу,
Физулинский район
|3.
|Керимов Натиг Зейнал оглу
|военный
|29 августа 2025
16:00
Кладбище села Онджаллы,
Гахский район
