Будут захоронены останки еще 3 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне

Общество Материалы 28 августа 2025 10:16 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Будут захоронены останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом в четверг сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Trend.

Фамилия, Имя. Отчество Статус Место и время захоронения Фото
1. Гаджиев Ризван Гара оглу военный

29 августа 2025
13:00

Кладбище села Годжалы,
Кюрдамирский район
2. Алиев Сумбат Нудрет оглу военный 29 августа 2025
14:00

Кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу,
Физулинский район
3. Керимов Натиг Зейнал оглу военный 29 августа 2025
16:00

Кладбище села Онджаллы,
Гахский район

