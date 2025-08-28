Будут захоронены останки еще 3 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Будут захоронены останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом в четверг сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Trend.

№ Фамилия, Имя. Отчество Статус Место и время захоронения Фото 1. Гаджиев Ризван Гара оглу военный 29 августа 2025

13:00



Кладбище села Годжалы,

Кюрдамирский район 2. Алиев Сумбат Нудрет оглу военный 29 августа 2025

14:00



Кладбище села Ашагы Кюрдмахмудлу,

Физулинский район 3. Керимов Натиг Зейнал оглу военный 29 августа 2025

16:00



Кладбище села Онджаллы,

Гахский район

