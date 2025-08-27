Облачные услуги «AZINCLOUD» — доступны 24/7

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане запущена новая облачная платформа «AZINCLOUD», предоставляющая пользователям надежные и гибкие решения в сфере облачных технологий.

Современные предприятия сталкиваются с одной из ключевых задач — эффективным управлением, обработкой и надежным хранением больших объёмов данных. Потеря информации может привести к серьезным финансовым рискам. Чтобы минимизировать эти угрозы, на платформе azincloud.az предлагаются современные облачные сервисы, отвечающие высоким требованиям безопасности и адаптивности.

На протяжении последних месяцев платформа успешно предоставляет малым и средним предприятиям, а также частным пользователям возможность размещать данные на виртуальных серверах и хранить их в защищенной среде.

Ключевые преимущества платформы «AZINCLOUD»:

безопасное хранение больших объёмов данных;

снижение рисков утраты информации;

хранение информации локально, в пределах страны;

расширенные возможности отчетности для контроля и оптимизации затрат;

удобный и интуитивно понятный интерфейс для выбора услуг.

Чтобы воспользоваться сервисами, необходимо перейти в раздел «Вход» на главной странице платформы, пройти регистрацию и выбрать необходимые услуги.

О платформе «AZINCLOUD»

«AZINCLOUD» является первой облачной платформой в Азербайджане, разработанной ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга. Платформа «AzInCloud» предоставляет облачные услуги, основанные на современных технологиях. Работая по модели «плати по мере использования», платформа azincloud.az обеспечивает пользователям круглосуточный и бесперебойный доступ.

Для запуска облачной инфраструктуры достаточно перейти на официальный сайт и пройти быструю регистрацию — формирование облачной среды занимает всего несколько минут.

Главная цель платформы «AzInCloud» — содействовать цифровой трансформации бизнеса и укреплять роль компаний и частных пользователей в процессе цифровизации Азербайджана.