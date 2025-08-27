Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обнародована динамика перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом в Азербайджане в январе-июле

Экономика Материалы 27 августа 2025 07:35 (UTC +04:00)
Обнародована динамика перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом в Азербайджане в январе-июле

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2025 года железнодорожным транспортом было перевезено 9,8 млн тонн грузов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, за отчетный период железнодорожным транспортом было перевезено 5,5 млн пассажиров.

Это на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости