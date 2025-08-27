Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light в итальянском порту Августа по базису CIF снизилась снизилась на 0,43 доллара США, или на 0,62% по сравнению с предыдущим показателем, составив 69,30 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подешевела на 0,4 доллара, или на 0,59%, до 67,76 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS снизилась на 0,45 доллара, или на 0,8% по сравнению с предыдущим показателем, составив 55,81 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,79 доллара, или на 1,16%, составив 67,44 доллара.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год рассчитана по 70 долларов США.