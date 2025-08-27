IRU рассматривает новые возможности сотрудничества с Азербайджаном в сфере цифровизации и транзита (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в региональном транзите благодаря своему стратегическому расположению на пересечении важнейших торговых и транспортных маршрутов, таких как Средний коридор, транспортная сеть ТРАСЕКА и Международный транспортный коридор "Север-Юг".

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

"Цифровизация транспортной и таможенной инфраструктуры на региональном уровне сопровождается принятием ряда документов, подтверждающих приверженность стран внедрению eTIR и e-CMRВ. В частности, Дорожная карта по цифровизации вдоль Транскаспийского транспортного коридора, принятая в Баку в ноябре 2023 года в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), установила амбициозную цель – начать внедрение eTIR к концу 2024 года.

Лучшее взаимодействие между видами транспорта и цифровизация могут значительно укрепить как "жесткую" инфраструктуру, так и "мягкую" (социальную/сервисную) связность, " – сказал он.

Генеральный секретарь отметил, что в январе 2025 года главы таможенных органов тюркских государств подписали план действий по внедрению eTIR. Цифровизация и eTIR также были в центре внимания 10-го заседания Совета руководителей таможенных администраций Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведенный в Тегеране в мае этого года. IRU и ОЭС призвали таможенные органы региона ускорить внедрение этих решений для обеспечения роста и повышения эффективности при пересечении границ.

Де Претто подчеркнул, что Азербайджан, являясь членом SPECA, ОТС и ОЭС, активно участвует в этих процессах. IRU поддерживает Азербайджан и другие страны региона в их стремлении развивать торговлю и транзит, тесно сотрудничая с таможенными органами и министерствами транспорта в вопросах внедрения eTIR и e-CMR.

"Так как Азербайджан и Грузия уже полностью подключены к eTIR, а Туркменистан движется в том же направлении, у Среднего коридора есть реальный шанс стать первым полностью функционирующим eTIR-коридором.

Значительные объёмы грузоперевозок по сети ТРАСЕКА формируются именно в Азербайджане, где 55% грузов перевозятся автомобильным транспортом. IRU гордится тем, что правительство Азербайджана и наш член ABADA являются нашими надёжными партнёрами – мы вместе работаем над вызовами и возможностями, с которыми сталкивается транспортный сектор в современном мире.

Правительства и бизнес во всём мире, включая Азербайджан, пользуются многолетним опытом и экспертизой IRU для развития более эффективного, экологичного и устойчивого сектора автомобильных перевозок, который обеспечивает надёжную и устойчивую связанность", - заявил он.

Согласно его словам, совсем недавно IRU принял участие в конференции ООН LLDC3 в Авазе, Туркменистан (Азербайджан также является страной, не имеющей выхода к морю), где озвучил конкретные предложения, касающиеся гармонизации, "мягкой" инфраструктуры, обучения и других направлений, которые способны в полной мере раскрыть потенциал развития таких стран.