Замминистра назвал дату окончательного решения о ликвидации Минской группы ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ ожидается 1 сентября.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.

По его словам, для подписания мирного договора было два основных условия.

"Одним из них была ликвидация Минской группы ОБСЕ, а другим - внесение изменений в Конституцию Армении и одно из них уже выполнено.

Было совместное обращение министров иностранных дел двух стран по поводу ликвидации Минской группы ОБСЕ. Окончательное решение по этому поводу ожидается 1 сентября",- добавил он.

Заместитель министра напомнил, что другое условие до сих пор остается невыполненным: "После внесения изменений в Конституцию Армении уже будет сформирована необходимая основа для подписания мирного соглашения. Мы ждем скорого подписания мирного соглашения. Как только это изменение произойдет, мирное соглашение может быть подписано в кратчайшие сроки".

