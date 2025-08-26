Что стоит за сближением Туркменистана и США - энергетика, безопасность и цифровизация

БАКУ/ Trend/ - 20 августа в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры стали важным шагом в укреплении двусторонних связей и задали тон дальнейшему развитию сотрудничества. В тот же день в Вашингтоне прошел одиннадцатый раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США. Эти события продемонстрировали новую динамику туркмено-американских отношений, где ключевыми направлениями остаются экономика, безопасность и развитие партнерства в формате С5+1.

Формат С5+1, в который входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США, был создан для укрепления диалога между Центральной Азией и Вашингтоном. С 2015 года такие встречи стали регулярными, однако в последние два года их динамика заметно усилилась. В 2024 году президенты стран Центральной Азии впервые провели совместный саммит с президентом США, что показало возросшее значение региона в американской внешней политике.

Для Туркменистана участие в формате С5+1 имеет особое значение. Страна придерживается политики нейтралитета, но одновременно активно ищет новые партнерства для укрепления своей международной позиции. Встреча Мередова и Рубио стала еще одним сигналом о том, что Ашхабад намерен расширять спектр сотрудничества с Вашингтоном, сохраняя при этом баланс отношений с соседями и другими крупными державами.

По итогам 2024 года объем торговли между США и Туркменистаном составил 218.5 миллиона долларов, что на 93.8 процента больше по сравнению с 2023 годом. Основу экспорта Туркменистана составляют текстиль, химическая продукция и нефтегазовое оборудование, тогда как США поставляют в страну авиационную технику, электронику и сельскохозяйственные машины.

Вашингтон подчеркивает заинтересованность в развитии новых направлений сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики и логистики. Туркменистан, обладая четвертыми по величине запасами природного газа в мире, рассматривается как важный игрок для обеспечения энергетической стабильности региона. В 2024 году добыча газа в стране достигла 40,2 миллиарда кубометров, из которых около 20 миллиардов было направлено на экспорт.

Еще одно перспективное направление - цифровая экономика. Туркменистан в 2024 году увеличил количество зарегистрированных IT-компаний на 15 процентов в рамках “Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы”. Американские компании выразили интерес к участию в проекте строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая должна соединить Европу и Азию через Каспийское море.

Сотрудничество Ашхабада и Вашингтона выходит за рамки экономики. В условиях растущей нестабильности стороны обсуждают пути укрепления региональной безопасности. Туркменистан играет особую роль как страна, имеющая протяженную границу с Афганистаном. Поддержка проектов по развитию инфраструктуры и торговли в приграничных районах, по мнению аналитиков, снижает риски для региона и одновременно укрепляет экономику Туркменистана. По данным, озвученным в рамках Туркмено-афганского бизнес-форума в 2024 году, взаимный товарооборот между странами достиг 46 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза.

США также акцентируют внимание на вопросах экологии и водных ресурсов. В 2024 году было запущено несколько совместных программ по устойчивому управлению водой в Центральной Азии. Для Туркменистана, где вопросы рационального использования Амударьи имеют стратегическое значение, такое сотрудничество открывает новые возможности. По оценкам Агентства США по международному развитию (USAID), эти проекты помогли сократить потери воды в ирригационных системах на 10 процентов в пилотных регионах.

Сегодняшний диалог между Туркменистаном и США демонстрирует, что партнерство выходит на новый уровень. Если еще несколько лет назад сотрудничество ограничивалось точечными проектами, то сейчас стороны выстраивают долгосрочные планы, учитывающие интересы всей Центральной Азии.

Сбалансированная политика Ашхабада позволяет ему сохранять хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой, Пекином и другими важными партнерами. Такая гибкость укрепляет позиции Туркменистана как нейтрального государства и открывает для него широкие перспективы в экономике и международной политике.