Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с группой представителей медиа Азербайджана.

Командированный в Брюссель сотрудник Trend, сообщает, что встреча состоялась в Представительстве.

В ходе встречи дипломат проинформировал представителей СМИ о партнёрстве Азербайджана с НАТО.

Отметим, что в состав группы представителей СМИ вошла руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!