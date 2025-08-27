Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)

Политика Материалы 27 августа 2025 15:10 (UTC +04:00)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с группой представителей медиа Азербайджана.

Командированный в Брюссель сотрудник Trend, сообщает, что встреча состоялась в Представительстве.

В ходе встречи дипломат проинформировал представителей СМИ о партнёрстве Азербайджана с НАТО.

Отметим, что в состав группы представителей СМИ вошла руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости