Немецкий банк предоставляет финансирование для строительства тоннеля Хасса–Дертйол в Турции

БАКУ/Trend - Немецкий коммерческий банк KfW IPEX-Bank выделяет 200 миллионов евро на финансирование строительства железнодорожно-автомобильного тоннеля Хасса–Дертйол в Турции

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на KfW IPEX-Bank.

Согласно информации, финансирование включает транш под гарантию Шведского агентства экспортного кредитования (EKN), а также коммерческий транш, обеспеченный страхованием кредитных рисков Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC).

KfW IPEX-Bank выступает в качестве назначенного ведущего организатора (Mandated Lead Arranger) совместно с семью международными банками, при этом Société Générale выполняет роль координатора финансирования на сумму 1,548 миллиарда евро.

«Этой сделкой мы не только подтверждаем нашу экспертизу в области финансирования устойчивой железнодорожной инфраструктуры и экспортного финансирования, но и поддерживаем усилия по повышению устойчивости региона к крупным сейсмическим событиям», — заявила член правления KfW IPEX-Bank Аида Велкер.

Отмечается, что железнодорожно-автомобильный тоннель протяжённостью 25 км соединит районы Дертйол и Хасса в провинции Хатай. Тоннель имеет важное стратегическое значение, поскольку обеспечит прямое сообщение между промышленными центрами юго-восточной Анатолии и крупным портом Искендерун на восточном Средиземноморье. Это позволит значительно сократить время перевозок грузов и пассажиров, а также снизить выбросы CO₂, поскольку железнодорожный и автомобильный транспорт смогут избежать большого объезда вокруг гор Нур.

“Кроме того, новый тоннель принесёт пользу регионам, серьёзно пострадавшим от землетрясения 2023 года, и создаст сейсмоустойчивую транспортную инфраструктуру для автомобильного и железнодорожного сообщения. Значительная часть строительных поставок будет обеспечена европейскими компаниями.

Проект реализуется совместным предприятием подрядчиков “Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.” и “Eze İnşaat A.Ş.”. Владельцем проекта выступает AYGM — Генеральная дирекция инфраструктурных инвестиций Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, а заёмщиком — Министерство казначейства и финансов Турции.

Благодаря этому финансированию KfW IPEX-Bank способствует развитию современной и безопасной транспортной инфраструктуры в Турции и вносит вклад в декарбонизацию перевозок,” – говорится в информации.