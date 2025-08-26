Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Лачине открылась выставка Юсифа Мирзы "31 год спустя" (ФОТО)

Культура Материалы 26 августа 2025 17:02 (UTC +04:00)
В Лачине открылась выставка Юсифа Мирзы "31 год спустя" (ФОТО)

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Молодёжного лагеря стран СНГ" в Лачине состоялось открытие персональной выставки известного художника Юсифа Мирзы под названием "31 год спустя".

Мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана и прошло в галерее Yurd Gallery, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Выступавшие на открытии официальные лица подчеркнули, что выставка является не только художественным событием, но и воплощением уважения к исторической Победе Азербайджанской Армии и памяти павших героев.

В экспозиции представлены работы художника - от цикла «Лачинские этюды» до произведений, вдохновлённых тоской по Родине и возрождением освобождённых земель. Эти полотна отражают природу Лачина, дух Карабаха и художественный мост, соединяющий прошлое и настоящее.

Юсиф Мирза родился в 1959 году в селе Садынлар Лачынского района. Он участвовал в выставках не только в Азербайджане, но и в Объединённых Арабских Эмиратах, Турции, Франции, Норвегии и других странах, а его работы входят в частные коллекции по всему миру.

Выставка была организована по случаю 26 августа - Дня города Лачин.

В Лачине открылась выставка Юсифа Мирзы "31 год спустя" (ФОТО)
