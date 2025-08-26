Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Стало известно количество граждан Азербайджана, обучающихся за рубежом по государственной линии

Общество Материалы 26 августа 2025 12:27 (UTC +04:00)

Рашид Гараев
БАКУ /Trend/ - Стало известно количество граждан Азербайджана, обучающихся за рубежом по линии государства.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Сообщается, что в 2024–2025 учебном году за границей обучались 1111 человек.

Из них 212 человек обучались в странах СНГ (12 — в Казахстане, 198 — в России, 2 — в Таджикистане), а 899 человек — в других странах (1 — в США, 4 — в Великобритании и Северной Ирландии, 72 — в Китае, 3 — в Испании, 3 — в Италии, 3 — в Южной Корее).

