Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп – человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера

Политика Материалы 27 августа 2025 11:21 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп – человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера

Читайте Trend в

БАКУ/ Trend/ - Вместе с армянским коллегой мы номинировали Президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Он действительно этого заслуживает.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

«Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера», - добавил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости