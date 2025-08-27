Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 августа.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9744 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1116 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9744
|AUD
|1.1024
|BYN
|0.5686
|BGN
|1.01
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1218
|CZK
|0.0805
|CNY
|0.2376
|DKK
|0.2645
|GEL
|0.6304
|HKD
|0.2185
|INR
|0.0194
|GBP
|2.2862
|IRR
|0.0298
|SEK
|0.1774
|CHF
|2.1111
|ILS
|0.5073
|CAD
|1.228
|KWD
|5.5623
|KZT
|0.3171
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.4985
|MDL
|0.1024
|NOK
|0.1675
|UZS
|0.0138
|PKR
|0.5995
|PLN
|0.4634
|RON
|0.3904
|RUB
|2.1116
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3205
|SAR
|0.4531
|xdr
|2.324
|TRY
|0.0414
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1492
|NZD
|0.9934