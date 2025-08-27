Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 августа

Экономика Материалы 27 августа 2025 09:23 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 августа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9744 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1116 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9744
AUD 1.1024
BYN 0.5686
BGN 1.01
AED 0.4628
KRW 0.1218
CZK 0.0805
CNY 0.2376
DKK 0.2645
GEL 0.6304
HKD 0.2185
INR 0.0194
GBP 2.2862
IRR 0.0298
SEK 0.1774
CHF 2.1111
ILS 0.5073
CAD 1.228
KWD 5.5623
KZT 0.3171
QAR 0.4663
KGS 0.0195
HUF 0.4985
MDL 0.1024
NOK 0.1675
UZS 0.0138
PKR 0.5995
PLN 0.4634
RON 0.3904
RUB 2.1116
RSD 0.0168
SGD 1.3205
SAR 0.4531
xdr 2.324
TRY 0.0414
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1492
NZD 0.9934
