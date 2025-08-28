Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа

Экономика Материалы 28 августа 2025 09:14 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 августа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9786 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1157 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9786
AUD 1,1068
BYN 0,5686
BGN 1,012
AED 0,4628
KRW 0,1225
CZK 0,0807
CNY 0,2378
DKK 0,2651
GEL 0,6309
HKD 0,2182
INR 0,0194
GBP 2,2956
IRR 0,0298
SEK 0,1784
CHF 2,1206
ILS 0,5105
CAD 1,2334
KWD 5,5636
KZT 0,3158
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,4992
MDL 0,1024
NOK 0,1685
UZS 0,0137
PKR 0,6006
PLN 0,464
RON 0,3906
RUB 2,1157
RSD 0,0169
SGD 1,3221
SAR 0,453
xdr 2,3184
TRY 0,0414
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1553
NZD 0,9961
