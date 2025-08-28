Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 августа.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9786 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0414 маната, 100 российских рублей - 2.1157 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9786
|AUD
|1,1068
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,012
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1225
|CZK
|0,0807
|CNY
|0,2378
|DKK
|0,2651
|GEL
|0,6309
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2956
|IRR
|0,0298
|SEK
|0,1784
|CHF
|2,1206
|ILS
|0,5105
|CAD
|1,2334
|KWD
|5,5636
|KZT
|0,3158
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,4992
|MDL
|0,1024
|NOK
|0,1685
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6006
|PLN
|0,464
|RON
|0,3906
|RUB
|2,1157
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3221
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3184
|TRY
|0,0414
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1553
|NZD
|0,9961