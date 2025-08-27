Yelo Business - мобильный способ управления бизнесом

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank представляет мобильное решение, которое делает банковские операции максимально удобными для владельцев бизнеса — приложение Yelo Business. Теперь вам не нужно посещать филиал банка или работать за компьютером, чтобы выполнять важные финансовые задачи. Все операции доступны в одном приложении — в любое время и из любой точки мира.
Приложение Yelo Business разработано для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым важно гибко, быстро и безопасно управлять своими ежедневными банковскими процессами. Оно идеально подходит как для тех, кто только запускает бизнес, так и для опытных владельцев компаний.
Ключевые возможности приложения:
- Онлайн-открытие бизнес-счетов
- Заказ мобильного POS-терминала прямо из приложения
- Быстрые переводы внутри банка и по стране
- Проведение бюджетных, налоговых и других платежей
Yelo Business предлагает интуитивно понятный интерфейс, надёжные банковские каналы и удобную навигацию. Скачайте приложение в App Store или Google Play и управляйте своим бизнесом одним касанием: https://bit.ly/3UNJBRa
Хотите получить онлайн
бизнес-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в
наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!