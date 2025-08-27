Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана со странами Персидского залива является одним из главных приоритетов внешней политики

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество со странами Персидского залива является одним из главных приоритетов нашей внешней политики.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

Глава государства отметил, что ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана в качестве партнера по строительству опреснительной установки на берегу Каспийского моря.