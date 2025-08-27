Президент Ильхам Алиев: Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время

БАКУ/ Trend/ - Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

«Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет», - отметил глава государства.