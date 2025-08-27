Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 27 августа 2025 10:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Парафированный в Вашингтоне документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Парафированный в Вашингтоне 8 августа документ был основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

Отметив, что переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке Президента Трампа и его команды, глава государства подчеркнул: «Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны».

