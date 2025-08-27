Сотрудничество между молодежью укрепит партнерство, основанное на справедливости и общих ценностях – Джон Мулимба

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между молодежью укрепит партнерство, основанное на справедливости и общих ценностях.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил государственный министр иностранных дел Уганды Джон Мулимба во время встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчином Рафиевым и членами Молодежной организации Движения неприсоединения в штаб-квартире организации.

По его словам, Уганда продвигает гуманизм, взаимную поддержку и братскую солидарность.

Он подчеркнул, что главы государств и правительств двух стран создали важную платформу, обеспечивающую участие молодежи в реализации Повестки дня ООН 2030. Они также приветствуют создание NAMI как платформы, на которой молодые люди могут обмениваться идеями и делиться важными результатами. Общественный центр миграции и исследований NAMI является важной вехой в поиске решений, основанных на молодежных инициативах, и предоставляет платформу для развития своих идей.

Делегация Кампалы особо подчеркнула необходимость решений, обеспечивающих молодежи доступ к трудоустройству в 2026 году. Хотя в настоящее время только четыре государства-члена участвуют в стратегиях на уровне общин, молодежь уже становится движущей силой экономической трансформации. В этом контексте мы приветствуем создание учреждения, закреплённого в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 7306, которое подчёркивает формирующую роль молодежи, особенно в сферах мира, прав человека и устойчивого развития", - отметил он.

Дж.Мулимба сказал, что сотрудничество между молодежью может стать динамичным инструментом для взаимного развития: "Это может послужить укреплению нашего сотрудничества и демонстрации беспристрастного международного партнёрства, основанного на справедливости и общих ценностях. Мы должны поощрять межкультурный и международный диалог, объединяя опыт молодежи с их смелыми идеями. Давайте вместе формировать новое поколение лидеров и граждан, которые приведут наши народы и движение к справедливости, миру и устойчивому прогрессу.

От имени народа Уганды и молодежи, собравшейся здесь сегодня, хочу сказать, что мы должны продолжать этот путь. Уганда готова идти вместе с вами по этому пути — смело, инклюзивно и с верой в лидерство молодежи в будущем Организации Объединённых Наций", - добавил министр.

