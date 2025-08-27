Увеличился объем экспорта яблок, груш и айвы из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжается динамика роста объема экспорта яблок, груш и айвы из Азербайджана на зарубежные рынки.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Сообщается, что за первые семь месяцев этого года из страны было экспортировано 58 тысяч 941,5 тонны яблок, груш и айвы, что на 53,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наряду с объемом экспортируемой продукции наблюдается рост ее стоимости.

Общая стоимость яблок, груш и айвы, экспортированных на зарубежные рынки за указанный период, составила 41 миллион 647,7 тысячи долларов.

Стоимость экспорта этой продукции на 62,9 процента больше, чем в январе-июле прошлого года", - отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!