В Баку начала работу международная конференция на тему "Проблемы кибернетики и информатики"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Институте систем управления министерства науки и образования Азербайджанской Республики стартовала VI Международная конференция на тему "Проблемы кибернетики и информатики" (PCI 2025).

Как сообщает во вторник Trend, цель трехдневной конференции — обсудить последние научные достижения в области искусственного интеллекта, систем управления, обработки сигналов, оптимизации и распознавания изображений, представить передовые исследования и укрепить международное сотрудничество.

Ожидается участие в конференции в гибридном формате ведущих ученых Турции, США, Польши, Франции, Бельгии, Грузии, Германии, Австралии, России, Украины, Эстонии, Швейцарии, Болгарии, Узбекистана, Казахстана, Японии и других стран.

С первого дня конференция продолжается пленарными и секционными заседаниями, темы обсуждений которых следующие:

• Оптимизация и оптимальное управление;

• Математическое моделирование, параметрическая идентификация и обратные задачи;

• Численные методы и вычислительные технологии;

• Принятие решений в технических и социально-экономических системах;

• Моделирование и управление процессами добычи, переработки и транспортировки нефти и газа;

• Интеллектуальные системы и принятие решений;

• Методы и системы распознавания образов;

• Стохастические и нечеткие модели принятия решений.

На конференции, помимо представителей местного и международного научного сообщества из более чем тридцати стран, участвуют директор Института систем управления Азербайджана профессор Али Аббасов, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института информационных технологий Азербайджана профессор Расим Алигулиев, заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию, исполнительный ректор Сумгайытского государственного университета профессор Эминага Садыгов, профессор Уэйнского государственного университета США Борис Мордухович, профессор Института информационных и вычислительных технологий Казахстана Оркен Мамырбаев, доктор Института инженеров электротехники и электроники США Абзетдин Адамов.

Отметим, что основной целью Международной конференции, которая проводится в Баку с 2006 года, является обсуждение существующих научных и практических проблем в области кибернетики и информатики, объединяя представителей научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, государственного и частного секторов.

Новость обновляется

