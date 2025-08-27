«Карабах» вышел вперёд в матче с «Ференсварошем» - Лига чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и «Ференцварошем» в Баку забит третий гол.

Как передает Trend, на 45-й минуте матча, состоявшегося на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, игрок "Карабаха" Абдулла Зубир вывел команду вперед.

Матч судит французский арбитр Клеман Тюрпен.

21:24 (GMT+4) В Баку проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом «Карабах» и венгерским «Ференцварошем».

Как передает Trend, в матче, проходящем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий "Ференцвароша" Ленни Джозеф.

В составе "Карабаха" на 25-й минуте гол забил Леандро Андраде.

Отметим, что в первой встрече команд победу со счетом 3:1 одержал "Карабах".