Президент Ильхам Алиев: Если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно

БАКУ /Trend/ - Я немного рассказал о Первой Карабахской войне, но, знаете, чтобы объяснить то, что с нами произошло, вероятно, потребуются дни и месяцы. Была этническая чистка, был Ходжалинский геноцид, были убиты невинные люди. У нас по-прежнему числятся пропавшими без вести более 3 тыс. человек, и здесь, в Азербайджане, царили сильные эмоциональные переживания.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

"Даже когда война закончилась нашей победой в 2020 году, в Азербайджане все еще были люди, которые требовали мести. Но в своем обращении к народу я сказал, что мы уже отомстили на поле боя. Мы не будем поступать с ними так, как они поступили с нами, потому что совершенное ими было военным преступлением.

Иными словами, если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно.

Важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос. Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне. И снова: это – соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и Пашиняном",- отметил глава государства.